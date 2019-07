Autoridades abrem túmulos de princesas no Vaticano em busca de jovem desaparecida

As autoridades abriram dois túmulos de duas princesas no Vaticano, em Itália, à procura do corpo de uma menina desaparecida há 36 anos e repararam que não havia quaisquer restos mortais.Segundo avança o jornal The Guardian, os especialistas procuravam o corpo de Emanuela Orlandi, filha de um funcionário do Vaticano, que desapareceu aos 15 anos de idade.As autoridades esperavam encontrar os restos mortais das princesas Sophie von Hohenlohe, que morreu em 1836, e Carlotta Frederica, que morreu em 1840, mas os túmulos estavam vazios."O resultado da investigação foi negativo. Não foram encontrados quaisquer restos humanos", sublinhou o porta-voz do Vaticano, Alessandro Gisotti.De acordo com a mesma fonte, os túmulos foram abertos a pedido da família da adolescente desaparecida.