Autoridades ordenam abate de javali que ‘roubou’ computador a homem nu

O episódio correu Mundo e valeu bastantes gargalhada: um homem foi footgrafado, completamente nu, a correr atrás de um javali e suas duas crias, depois de o animal lhe ter ‘roubado’ um saco onde estava um computador portátil, junto ao lago Teufelssee, em Berlim, na Alemanha. Apesar da ‘vítima’ não ter apresentado queixa e ter-se mostrado bem-humorada devido ao ‘roubo’ as autoridades locais ordenaram que o javali fosse abatido.

Os javalis têm ‘invadido’ áreas urbanas na Alemanha, em particular na capital, Berlim, aproveitando que o período de confinamento deixou as ruas vazias. Temendo questões de segurança e de saúde pública, as autoridades locais de Berlim deram ordem para que haja controlo destes animais selvagens que não temem a aproximação aos humanos.

De acordo com o Departamento Florestal de Grunewald, que faz a gestão da biodiversidade no parque onde ocorreu o ‘roubo’, recebeu ordem para abater o javali responsável, sendo que já foi colocada uma equipa no local para a operação. Segundo Katja Kammer, responsável pelo departamento, o animal que foi fotografado a ser perseguido pelo homem a quem roubou um computador "será procurado e abatido".

Katja explica que os javalis selvagens têm por hábito ocupar a zona do lago na altura do verão, em busca de alimento e atraídos pelo lixo deixado no local. "Depois de se instalarem na área, é muito difícil de nos livrarmos deles e, por isso, a gestão de espécies é a única maneira de reduzir possíveis interações perigosas com humanos", assegura, ressalvando que "felizmente, não têm havido casos sérios de ‘conflito’ com javalis em Teufelssee".