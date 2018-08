Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Estado italiano retira concessão a gestor da ponte em Génova

Governo considera que empresa da família Benetton deve ser responsabilizada.

Por Francisco J. Gonçalves | 01:30

O governo italiano, do primeiro-ministro Giuseppe Conte, anunciou esta quarta-feira que foi tomada a decisão de retirar a concessão da autoestrada 10, na qual se inclui a ponte de Génova que ruiu na terça-feira, à Autostrade per l’Italia, empresa controlada pela família Benetton. A derrocada fez pelo menos 39 mortos e 16 feridos, 12 deles graves, de acordo com números atualizados ontem.



"Tragédias como estas são inaceitáveis numa sociedade moderna", afirmou Conte. Considerando não haver dúvidas de que a responsabilidade pela manutenção da estrutura cabia à Autostrade. Defendeu, por isso, a urgência da revogação: "Não podemos esperar o tempo da Justiça penal, temos a obrigação de garantir que os cidadãos viajem em segurança."



O ministro das Infraestruturas, Danilo Toninelli, considerou, por seu lado, "que os diretores da Autostrade deviam demitir-se" e anunciou que está em estudo a aplicação de multas de até 150 milhões de euros à empresa. "Se não são capazes de gerir as nossas autoestradas, o Estado encarrega-se disso", afirmou ainda.



Matteo Salvini, ministro do Interior, reforçou a ideia de responsabilidade da empresa ao frisar que "uma companhia que ganha milhares de milhões deve explicar aos italianos por que não fez o possível por reinvestir parte desses ganhos em segurança".



A Autostrade rejeita culpas, repetindo que as inspeções da estrutura estavam em ordem e que fez todas as obras necessárias seguindo um programa de manutenção aprovado pelo governo. A empresa diz ainda que os resultados das inspeções "eram tranquilizadores".



Apesar da promessa de Conte, a retirada de concessão à Autostrade não é fácil e poderá custar um valor correspondente ao cálculo dos ganhos da empresa até 2042, ano em que finda o contrato de exploração assinado em 2007.



Duas famílias sepultadas nos escombros da ponte de Génova

À medida que sobem os números da tragédia, vão sendo conhecidos os rostos das vítimas, entre as quais há 16 mulheres e pelo menos quatro menores. Um deles é Samuele, de oito anos, que morreu quando ia de férias com o pai, Roberto Robbiano, de 45 anos, e a mãe, Ersilia Piccino, de 41 anos.



Uma segunda família foi também arrebatada pela tragédia. Andrea Vitonne, de 59 anos, e Claudia Possetti, de 48, viajavam com os filhos, Camila, de 12 anos, e Manuele, de 16. Entre os mortos identificados há ainda um jogador de futebol amador, um chef e a mulher, quatro turistas franceses, um par de namorados e um camionista de 43 anos.



PORMENORES

Estado de emergência

O primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, declarou o estado de emergência por 12 meses na região da Ligúria em resposta à tragédia da ponte e anunciou uma ajuda inicial de cinco milhões de euros à região. Disse ainda que haverá um dia de luto nacional a coincidir com os funerais das vítimas.



Risco de nova derrocada

As buscas de sobreviventes e vítimas entre os escombros da ponte foram interrompidas ontem devido ao risco de novas derrocadas. A decisão foi tomada após o alerta dos bombeiros para rachas num pilar.