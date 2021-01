Encontrados destroços após avião desaparecer no mar na Indonésia com 65 pessoas a bordo. Veja as imagens

Um avião da companhia Sriwijaya desapareceu durante quatro minutos do radar após descolar do aeroporto de Jacarta, na Indonésia. Segundo a CNN, foram ouvidas duas explosões antes do avião desaparecer, pelo que se teme o pior. Foram já enviadas três embarcações para o local para proceder a buscas pela aeronave no oceano.



Vários pescadores da ilha de Lancang, junto ao local onde o avião desapareceu, no mar de Java, juntaram-se às equipas na busca e já encontraram muitos destroços presos nas redes, o que indica que o avião terá caído ao mar. A companhia aérea ainda não confirmou a informação de a aeronave se despenhou., dizendo em comunicado que "aguarda mais dados".





Sriwijaya Air flight #SJ182 lost more than 10.000 feet of altitude in less than one minute, about 4 minutes after departure from Jakarta.https://t.co/fNZqlIR2dz pic.twitter.com/MAVfbj73YN — Flightradar24 (@flightradar24) January 9, 2021

"Estamos a udar um barco de grandes dimensões e duas embarcações mais pequenas nas buscas por sobreviventes", afirma o porta-voz das autoridades locais. "Já foram encontrados vários destroços, incluindo fuzelagem, cabos, peças de metal, assentos, cabelo, roupa e restos mortais", adianta o responsável, confirmando o pior.Seguiam a bordo 59 passageiros, incluindo seis crianças, entre as quais um bebé, segundo o Republika. O iNews adianta que a aeronave tinha dois pilotos e quatro tripulantes a bordo. O Boeing 737-500 era uma aeronave que teria, já 27 anos.O avião tinha como destino Pontianak, também na Indonédia.