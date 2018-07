Há registo de cerca de 20 feridos.

17:30

Um avião despenhou-se esta terça-feira perto do aeroporto de Wonderboom em Pretória, na África do Sul.Segundo avança o serviço de emergência local, até ao momento há registo de uma vítima mortal e cerca de 20 feridos.Um vídeo publicado no Twitter mostra os momentos que se seguiram à queda da aeronave.Em atualização