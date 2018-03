Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Avião cai sobre casa nas Filipinas e faz dez mortos

Acidente ocorreu logo após a descolagem.

10:49

A queda de um avião de passageiros este sábado provocou a morte de dez pessoas nas Filipinas. O acidente ocorreu numa zona residencial em Plaridel, Bulacan.



Segundo as testemunhas, o avião bateu contra uma árvore e um poste de eletricidade antes de cair em cima de uma casa.



O avião de pequenas dimensões transportava um total de cinco pessoas. Não houve nenhum sobrevivente.



Dentro da habitação encontrava-se uma família, uma avó, a mãe e os três filhos, que não resistiram à gravidade dos ferimentos causados. O progenitor não se encontrava em casa por estar a trabalhar.



Até ao momento são desconhecidas as causas do acidente.