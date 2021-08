Avião militar afegão despenha-se no Uzbequistão

Um avião da Força Aérea do Afeganistão despenhou-se esta segunda-feira junto à fronteira do Uzbequistão, avançou o ministro da defesa do Uzbequistão. De acordo com os serviços de emergência, dois pilotos que estavam a bordo sobreviveram à queda e foram transportados para o hospital em Termez.





As vítimas encontram-se nos cuidados intensivos.De acordo com o site de notícias russo Sputniuk não se sabe o que ou quem estava a bordo do avião militar e por que motivo acabou em território uzbeque.O acidente aconteceu numa altura em que a ofensiva talibã tomou o controlo de Cabul.