Avião onde Marília Mendonça seguia atingiu cabos de torre de alta tensão

A morte foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros do Brasil às 17h15 locais, 20h45 em Lisboa.

A jovem artista, de 26 anos, era um dos nomes de maior sucesso do estilo sertanejo na atualidade e já tinha atuado em Portugal.



A Companhia Energética de Minas Gerais confirmou esta sexta-feira que o avião onde a cantora Marília Mendonça seguia com outras quatro pessoas atingiu um cabo de uma torre de distribuição da empresa, no Vale do Rio Doce.Segundo o R7, um relatório do sistema de informações aeronáuticas do aeroporto de Ubaporanga, onde a aeronave deveria ter aterrado, apontava para a existência de torres de alta-tensão em montagem que ofereciam risco à aproximação de aeronaves. As torres que estavam a ser instaladas violavam o plano básico de zona de proteção do aeroporto, segundo o relatório. Vários pilotos já tinham alertado para o perigo devido à torre de alta tensão naquele local.O avião bimotor King Air da Beech Aircraft, de 1984, descolou de Goiânia e caiu a dois quilómetros da pista onde deveria ter aterrado.Segundo as informações de várias pessoas no local e outros pilotos que sobrevoavam a zona, o avião atingiu fios de alta tensão que estavam ligados a uma torre próxima do local.

Marília Dias Mendonça nasceu no Estado de Goiás em julho de 1995. O seu primeiro EP foi lançado em 2014, com músicas como "Alô Porteiro" e "Sentimento Louco".

Mas a projeção nacional foi alcançada mais tarde, em 2016, com o seu álbum de estreia, "Marília Mendonça", que conta com músicas de sucesso como "Infiel", "Folgado", "Saudade do Meu Ex" e "Eu sei de Cor" e, a partir daí, o sucesso só aumentou.

Apelidada de "rainha da sofrência", devido às letras emotivas das suas músicas, Marília continuou a fazer furor durante a pandemia de covid-19, batendo recordes nas redes sociais nas transmissões ao vivo que fazia, chegando a obter mais de 3,5 milhões de acessos simultâneos no seu canal do YouTube na sua primeira 'live'.

Recentemente, Marília juntou-se às suas amigas da dupla sertaneja Maiara e Maraísa e lançaram o projeto "Patroas" que traz letras de poder feminino e de exaltação da voz das mulheres no sertanejo.

Marília Mendonça deixa um filho que completa dois anos de idade em dezembro.