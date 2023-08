Avião pilotado por ex-jornalista cai em França

Lavau-sur-Loire, em França. A aeronave tinha descolado de Loudun (Viena) às 11h07, com destino a La Baule. Os detritos foram encontrados ao final da tarde pelas equipas de buscas, em Lavau-sur-Loire.O piloto era Gérard Leclerc, antigo jornalista da France 2 e colunista político desde 2017 no CNEWS, no programa "L'Heure des Pros". Segundo o Paris-Match, outro ocupante era a filha de René Monory, antigo ministro da Educação e antigo presidente da Câmara de Loudun. Ainda não se sabe a identidade do terceiro ocupante.Os primeiros destroços foram encontrados em canais.Foi instaurado um inquérito judicial que vai apurar as causas deste acidente.