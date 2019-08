Avião que transportava equipa da cantora Pink explode após aterragem de emergência

Um avião que transportava a equipa de gestão da cantora Pink explodiu esta terça-feira de manhã após uma aterragem de emergência no aeroporto de Aarhus, na Dinamarca.



A aeronave particular seguia para a Dinamarca após a atuação da cantora em Oslo, na Noruega, na noite anterior. O aparelho acabou por colidir com a relva perto da pista do aeroporto.

O manager da artista está entre os 10 passageiros e três funcionários da tripulação que estiveram envolvidos no acidente e que escaparam ilesos. A cantora Pink não estava a bordo.



De acordo com o jornal dinamarquês Jyllands-Posten, as vítimas foram encaminhadas para um hotel, onde passaram a noite.