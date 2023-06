Bala perdida mata doente internado no quinto andar de hospital

Um homem, de 68 anos foi morto com uma bala na cabeça, este domingo, num quarto localizado no quinto andar de um hospital na cidade de Vitória, capital do estado brasileiro do Espírito Santo. Daniel Ribeiro Campos da Silva, internado numa ala de cuidados paliativos depois de ter sofrido um derrame, foi atingido por um projétil de arma de guerra numa das têmporas e morreu instantaneamente na cama.

De acordo com informações avançadas pela polícia de Vitória, no final da madrugada de domingo, criminosos, supostamente traficantes que iam desencadear alguma ação ainda não apurada, espalharam pregos pela Avenida Leão da Silva, no bairro Gurigica, e dispararam tiros de espingardas militares para o ar, um dos quais subiu até à altura do quinto andar, atravessou a parede do edifício e matou Daniel. Forças especiais da polícia foram chamadas e houve um intenso tiroteio entre os agentes e os criminosos.

Quando a família da vítima foi chamada, ainda de madrugada, teve dificuldades para chegar ao hospital, pois toda a região em redor tinha sido transformada numa praça de guerra, com tiros de armas pesadas para todo o lado. Até esta segunda-feira ainda não se sabia se o tiro que matou o doente internado no hospital tinha partido da arma de um polícia ou de um criminoso.