Barbie lança bonecas para homenagear mulheres envolvidas na luta contra a Covid-19

A marca responsável pela criação da Barbie - Mattel - produziu seis bonecas inspiradas em profissionais de saúde que estiveram na linha da frente no combate à Covid-19.Mulheres cientistas do Reino Unido, dos EUA, do Canadá, da Austrália e do Brasil são a inspiração da marca.As homenagens vão para a cientista responsável pela vacina da AstraZeneca, Sarah Gilbert; a enfermeira que tratou o primeiro doente Covid em Nova Iorque, Amy O'Sullivan; a investigadora brasileira Jaqueline Goes de Jesus, que liderou uma equipa no estudo de uma nova variante da Covid; a médica Audrey Cruz, de Las Vegas, que se envolveu com outros profissionais para lutar contra a discriminação racial durante a pandemia; Chika Stacy Oriuwa, uma psiquiatria canadense na Universidade de Toronto, que lutou contra o racismo na área da saúde e Kirby White, uma médica australiana, pioneira na produção de uma bata cirúrgica que pode ser lavada e reutilizada por trabalhadores da linha de frente durante a pandemia.Sarah Gilbert revelou, em comunicado, que espera que aquela criação inspire as crianças a seguirem carreira na área da saúde. "Espero que isso torne mais normal para as meninas pensarem em carreiras na ciência", disse a professora da Universidade de Oxford que desenvolveu a vacina da AstraZeneca.A vice-presidente da Barbie, Lisa McKnigt, sublinhou que o objetivo das recriações da histórica boneca é inspirar as crianças a interessarem-se pelas áreas de Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática."A Barbie reconhece os sacrifícios que todas as profissionais da linha de frente enfrentaram ao longo da pandemia. Por isso, estamos a partilhar as suas histórias, para inspirar a próxima geração a seguir esse caminho de heróis", contou.