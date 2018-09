Barco colide com ponte na passagem de tufão pelo Japão

Embarcação foi arrastada pela corrente e pelos fortes ventos que se fizeram sentir em Osaka.

12:25

Um barco de transporte de combustíveis colidiu esta terça-feira com uma ponte durante a passagem de um tufão pelo Japão.



Segundo avança a imprensa internacional, a embarcação danificou a ponte que faz a ligação do aeroporto internacional Kansai com a cidade de Osaka. O barco estaria ancorado na baía mas acabou por ser arrastado pelos fortes ventos e altas ondas que se fizerem sentir durante a passagem deste poderoso tufão.

Nenhuma das onze pessoas que seguiam no barco ficou ferida, de acordo com a guarda costeira local.



O aeroporto, que é o terceiro mais movimentado do Japão, ficou completamente submerso pelas águas e acabou por ser encerrado, pelo que também não havia ninguém na ponte no momento do impacto.











Mais de 600 voos cancelados com a chegada de tufão ao Japão

Mais de 600 voos foram cancelados no Japão devido aos ventos fortes e chuvas intensas com a aproximação do tufão Jebi, que a Agência Meteorológica daquele país prevê para as regiões oeste e leste do território.

Além das companhias aéreas, que cancelaram mais de 600 voos hoje, os serviços de comboio locais e as linhas de alta velocidade, como a rota Osaka-Hiroshima, foram suspensos.

Algumas empresas recomendaram que os funcionários trabalhem hoje em casa, as escolas encerraram e a atividade comercial foi interrompida, como o parque temático Universal Studios Japan em Osaka, relatou a agência de notícias japonesa Kyodo.