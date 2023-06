Barco de pesca naufraga ao largo do estado brasileiro de Santa Catarina. Há 12 tripulantes desaparecidos

Um barco de pesca com 12 pessoas a bordo naufragou na noite desta sexta-feira, 16 de Junho, ao largo da costa do estado brasileiro de Santa Catarina, no sul do país. Até ao final da manhã deste sábado, 17, não havia sido encontrado nenhum dos tripulantes, nem mesmo qualquer vestígio da embarcação.

O ponto onde o naufrágio provavelmente aconteceu, de acordo com a última referência dos equipamentos de localização, fica a 45 minutos da cidade de Garopaba e também de Florianópolis, a capital de Santa Catarina. O alerta do desaparecimento do barco pesqueiro foi feito perto das 21 horas locais desta sexta, 1h00 deste sábado em Lisboa, após a embarcação desaparecer dos radares, mas não foi recebido nenhum pedido de socorro dos seus ocupantes.

A Marinha enviou um barco para a região ainda na noite de sexta e também uma aeronave ao amanhecer deste sábado, e pediu ajuda a todos os barcos que navegam pela área do naufrágio para relatarem algum eventual sinal do pesqueiro ou dos seus tripulantes. No momento do desaparecimento do barco de pesca, o mar estava bastante revolto devido a um ciclone que assolou o estado vizinho, Rio Grande do Sul, com ventos de 200 km e chuva torrencial, e também atingiu, embora com menor intensidade, o estado de Santa Catarina, provocando ondas altas, muita chuva e a temperatura mais baixa do ano.