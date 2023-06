Bebé de 11 meses e três crianças encontrados em selva 40 dias após queda de avião na Colômbia

O Presidente da Colômbia, Gustavo Petro, confirmou que foram resgatadas com vida três crianças, de 13, nove e quatro anos e um bebé de 11 meses, que estavam desaparecidos na selva amazónica do sul do país, após a queda de um avião, em 1 de maio.

Petro disse que "as quatro crianças que se perderam há 40 dias na selva colombiana apareceram vivas", tendo sido encontradas na sexta-feira por soldados que participavam nas buscas.

"Uma alegria para todo o país!", escreveu o chefe de Estado na rede social Twitter.



De acordo com o The Guardian, pensa-se que as crianças indígenas, desnutridas e cobertas de picadas de insetos, tenham comido alimentos dos kits de sobrevivência lançados por via aérea na selva pela equipa de busca e utilizado os seus próprios conhecimentos ancestrais.





As crianças sobreviveram a fortes tempestades numa das zonas mais inóspitas do país. Foram transportadas para a cidade de San Jose de Guaviare para exames de saúde e avaliações psicológicas.