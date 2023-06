Comandante das Forças Armadas colombianas fala em "momento de alegria" após resgate das quatro crianças desaparecidas

O comandante das Forças Armadas destacou o trabalho de equipa de 90 indígenas e 130 comandos das forças especiais militares, que percorreram mais de 2.600 quilómetros para encontrar os quatros irmãos que ficaram durante 40 dias na selva na Colômbia."Graças à vontade e à interação dos indígenas com os soldado colombianos, foi possível formar equipas combinadas de células de busca que conseguiram localizar os quatro menores com vida", disse o comandante Helder Giraldo citado pelo jornal colombiano Cambio."É um momento de alegria para todos os colombianos que sempre tiveram esperança e fé, porque sabíamos que este milagre aconteceria a qualquer momento", acrescenta.Segundo a mesma fonte, o comandante explicou que mais de 240 horas de helicóptero foram destinadas ao resgate.Recorde-se que as crianças, de 13, nove e quatro anos, e um bebé de 11 meses estavam desaparecidos na selva amazónica do sul da Colômbia após a queda de um avião, em 1 de maio.