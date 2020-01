O filho de um bombeiro morto em serviço durante o combate aos incêndios na Austrália recebeu esta quinta-feira uma medalha de honra em representação do pai. Geoffrey Keaton, de 32 anos, foi um de dois bombeiros voluntários que morreram a 19 de dezembro, durante os fogos no sudeste do país – que, desde o início de setembro, já mataram 18 pessoas e destruíram mais de três milhões de hectares.

O seu filho de dezanove meses, Harvey Keaton, recebeu do comissário do Corpo de Bombeiros do estado de Nova Gales do Sul o Louvor por Bravura e Serviço durante as cerimónias fúnebres do pai, realizadas na cidade de Buxton.

Na cerimónia em que Harvey surgiu com uma chupeta na boca e uma camisola do Serviço de Incêndios Rurais, também esteve presente o primeiro-ministro da Austrália, Scott Morrison.

Geoffrey Keaton, que se juntou ao Serviço de Incêndios Rurais em 2006, era vice-capitão da Brigada de Horsley Park, um subúrbio de Sydney, no estado de Nova Gales do Sul. Morreu após a queda de uma árvore no caminho do seu camião de bombeiros, provocando um acidente fatal.

Bombeiro morto nos incêndios esperava o seu primeiro filho

Outro bombeiro voluntário vítima dos incêndios em Nova Gales do Sul, Samuel McPaul, esperava o seu primeiro filho quando morreu esta segunda-feira após ventos fortes terem empurrado o seu camião para as chamas.

Dois dos seus colegas ficaram feridos e um deles permanece no hospital com queimaduras graves. De acordo com a Sky News, McPaul, de 28 anos, casou-se com a sua mulher, Megan, há ano e meio e esperava o nascimento do seu primeiro filho em maio de 2020.