Bebé de um ano morre esquecida dentro de carro ao calor

para levarem todos onde precisavam de ir", deixaram a menina no banco de trás

Uma bebé de apenas um ano de idade morreu após ter sido deixada esquecida dentro de um carro na Flórida, EUA.A menina sucumbiu às altas temperaturas que se faziam sentir naquele dia, tendo sido encontrada inconsciente na viatura estacionada à frente da casa da sua família, na noite da passada segunda-feira.Foi levada de imediato para o hospital mais próximo, onde acabou por ser declarado o seu óbito. As autoridades descobriram que a menina tinha ficado o dia todo dentro do carro.De acordo com investigações preliminares, a bebé terá ficado esquecida para trás quando os pais, ". O caso permanece sobre investigação.No ano passado, 54 crianças morreram dentro de carros nos EUA. Este ano, o número já atingiu as 50 vítimas.