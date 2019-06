Bebé encontrado dentro de saco de plástico desejado por centenas de famílias

A recém-nascida foi encontrada a chorar dentro de um saco de plástico, ainda com o cordão umbilical, no dia 5 de junho, no norte de Atlanta, na Geórgia. Desde o seu resgate que centenas de famílias contactaram os serviços dos Estados Unidos e mostraram vontade de a acolher.

Três semanas após ter sido encontrada, a menina, a quem lhe foi dado o nome India, encontra-se a recuperar nos cuidados dos serviços de menores locais, onde permanecerá até ter um lar permanente.

De acordo com o diretor da Divisão de Serviços Familiares e Infantis da Geórgia, Tom Rawlings, a bebé está a ganhar peso e a sorrir muito. "Temos pessoas em lista de espera para dar a esta criança uma casa permanente", disse no programa Good Morning, da ABC, sobre um dos mais "maravilhosos milagres" que já presenciou na vida.

Tom Rowlings explicou que muitas vezes, as mães não se sentem capazes de cuidar de uma criança devido às condições económicas ou outras circunstâncias. "A lei Safe Haven da Geórgia oferece protecção ao permitir que uma mulher deixe anonimamente o seu filho numa delegacia da polícia, bombeiros ou hospital até 30 dias após o nascimento", avançou à CNN.

O gabinete do xerife do Condado de Forsyth ainda não conseguiu identificar a mãe ou os parentes e, através de uma publicação no Facebook, disseram que "não há novas informações para partilhar sobre o bebé India".





O resgate dramático de India foi partilhado pelas próprias autoridades, que divulgaram as imagens do momento em que a recém-nascida, ainda com o cordão umbilical, foi encontrada dentro de um saco de plástico.