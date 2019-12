Bebé enterrada viva dentro de panela vai ser dada para adoção

Durante dois meses o médico Ravi Khanna teve o cuidado de restabelecer a saúde da menina para que, nesta terça-feira, com a contagem de plaquetas alta, um aumento de peso de dois quilos e com a respiração regular, fosse entregue às autoridades. Apesar do diagnóstico mostrar que a menina está completamente saudável, as autoridades da Segurança Social do distrito de Bareilly só poderão entregar o bebé para adoção após cumprir o período de espera estipulado uma vez que os seus pais não foram ainda localizados.

A bebé que foi enterrada viva em Uttar Pradesh, na Índia, já se encontra bem de saúde e vai ser dada para adoção. Apesar de inicialmente ter sido internada no hospital local, dois dias depois foi transferida para o hospital pediátrico onde foi acompanhada pelo médico Ravi Khanna.No passado mês de outubro, um homem, enquanto escavava um buraco para enterrar a própria filha, deu de caras com uma panela que continha uma recém-nascida. Esta bebé foi encaminhada de imediato para o hospital onde determinaram que era prematura de 30 semanas, que se encontrava desnutrida e com a contagem de plaquetas demasiado baixa.