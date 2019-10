Homem resgata bebé recém-nascida enterrada viva a 90 centímetros de profundidade

Uma bebé recém-nascida foi encontrada viva dentro de uma panela de barro enterrada num buraco com cerca de 90 centímetros de profundidade. A menina foi resgatada por um morador da região de Uttar Pradesh, no norte da Índia, que se preparava para enterrar a filha que morreu após o parto."Pensei que minha filha tivesse voltado à vida", disse Kumar ao ABC relembrando o momento em que cavava um buraco para enterrar a própria filha e ouviu o choro da recém-nascida vindo de dentro da panela.A menina nasceu prematura e os médicos acreditam que a bebé esteve enterrada durante dois dias.A polícia foi chamada ao local e a bebé foi transportada para o hospital da região onde está a recuperar de uma infeção pulmonar.As autoridades estão a investigar o caso e procuram os pais da recém-nascida.Na Índia as mulheres continuam a ser discriminadas, principalmente nas famílias mais pobres.Segundo várias organizações dos direitos humanos, a tradição de preferência por filhos do sexo masculino já levou ao desaparecimento de milhões de meninas durante o período de gestação e após o parto.