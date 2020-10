Bebé morre decapitado durante parto natural. Mãe tinha sido aconselhada a fazer cesariana

Um bebé recém-nascido morreu decapitado durante o parto no hospital da Santa Casa da Misericórdia, em Belém, Brasil. O caso ocorreu na passada sexta-feira e o caso já está a ser investigado.

De acordo com a imprensa internacional, os profissionais de saúde que acompanharam a mulher grávida de 26 anos insistiram que esta desse à luz naturalmente, apesar das recomendações para que a mesma fosse submetida a uma cesariana.

Os médicos, em choque com o acontecimento, tiveram de remover cirurgicamente o corpo do bebé de dentro do útero da mãe, que se encontrava sedada.

Familiares da mulher revelaram aos media locais que esta tinha sido aconselhada a realizar uma cesariana devido a problemas de saúde fetal. No entanto, os médicos optaram por realizar o parto de forma natural.

A jovem estava grávida de oito meses quando chegou ao hospital de ambulância por volta das 06h00.Esperou mais de três horas até ser conduzida à sala de partos para dar à luz naturalmente, apesar de todas as recomendações.

"Eles não quiserem ouvir os familiares e continuaram a dizer-lhe para ela fazer força. A força foi tal que a cabeça do bebé foi "cuspiada" e caiu na mão da enfermeira, até rebolar para o chão", revelou o marido da vítima.

Um dos profissionais de saúde garantiu que a criança já estava morta ainda dentro do útero.