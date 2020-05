Mulher dá à luz e caminha 160 quilómetros com filha recém-nascida

Uma mulher grávida deu à luz após várias horas de caminhada e voltou a andar mais 160 quilómetros com a filha recém-nascida nos braços.



O caso aconteceu na Índia. Segundo a CNN, a mulher grávida, o marido e os seus quatro filhos começaram a sua jornada em Nashik e pretendiam chegar a casa em Satna, no estado vizinho deMadhya Pradesh.







Dias depois, a mulher foi mandada parada por Kavita Kanesh, uuma agente da autoridade num posto de controlo fronteiriço. Em declarações ao canal de televisão norte-americano, Kanesh revelou que a mulher acabou por ser levada para uma instalação de quarentena para receber tratamento médico.



"Sabemos que a administração na fronteira arranjou um autocarro para eles. Todos os exames foram feitos. Tanto a mãe quanto o bebé estão bem", disse o oficial médico de Satna Block, AK Ray, ao India Today.



Um outro incidente aconteceu com uma trabalhadora migrante que foi forçada a entregar o bebé em plena estrada enquanto voltava para casa.



Milhares de trabalhadores migrantes estão as deixar as cidades indianas e a regressar às suas aldeias desde o início das restrições de coronavírus no país.