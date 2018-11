Bebé sobrevive a atropelamento de comboio sem ferimentos

Menina caiu na linha ferroviária e o comboio arrancou passando por cima dela.

15:52

Mathura, na Índia, na passada quinta-feira.



A criança caiu na linha ferroviária quando saia do comboio acompanhada pelos pais. Sem que o maquinista percebesse o sucedido, arrancou com o comboio passando por cima da bebé perante gritos de quem assistia ao que estava a acontecer.



Sem que se fizesse esperar, o comboio não provocou qualquer ferimento à menina que se manteve deitada de costas na linha.



Várias pessoas saltaram para a linha mal o comboio abandonou a estação para socorrer a criança que se mostrava apenas assustada.



Uma das testemunhas no local captou o momento arrepiante.





