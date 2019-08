Bebé sorri após parto ao ouvir a voz do pai com quem "conversou" ao longo da gravidez

View this post on Instagram Quando vi minha família pela primeira vez ?? A post shared by Antonella (@antonella.vilela) on Aug 13, 2019 at 5:17am PDT

A imagem de uma recém-nascida a sorrir quando ouve a voz do pai logo após o nascimento está a fazer as delícias dos internautas nas redes sociais."Quando vi a minha família pela primeira vez": foi esta a descrição escolhida por Antonella Vilela, a mãe da criança, para mostrar a todos os seguidores a alegria da filha ao conhecer a mãe e o pai.A família, residente no Brasil, conta, segundo a Rádio Progresso de Ijuí, que não esperava outra reação. "A verdade é que todos os dias, ao longo da gravidez, o pai, Flávio Dyego Vilela, 'conversava' com a bebé"."Ele dizia-lhe sempre que a amava muito. Dava-lhe o bom dia quando ia trabalhar, dizia que ia estar sempre lá para ela enquanto acariciava a minha barriga... Por incrível que pareça fazia tudo isto à mesma hora e todos os dias", contou a mãe da menina.Assim que a bebé nasceu o pai terá dito: "Olá filha, o pai estará sempre aqui", e a menina reagiu com um grande sorriso.A bebé nasceu a 11 de agosto, data em que no Brasil se comemora o 'Dia dos Pais'.