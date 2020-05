Bebé vence coronavírus depois de ter estado 32 dias em coma

Com apenas cinco meses, Dom já é conhecido por todo o Brasil como um milagre. Entrou no hospital com coronavírus há dois meses e ficou 32 dias em coma induzido com ventilação mecânica. Recuperou "por milagre", explicam os pais à imprensa brasileira.O menino esteve 54 dias internado e apresentava um quadro clínico grave. O quarto e quinto mês de vida foi celebrado no quarto do hospital onde lhe cantaram os parabéns, com todos os cuidados.O pai de Dom, professor de 34 anos, e a mãe, economista de 32, conseguiram acompanhar o caso do filho de perto no Hospital Pró-Cardíaco, no Rio de Janeiro.