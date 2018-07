Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Beyoncé fica presa em palco e é resgatada com escadote

Cantora protagonizou um momento insólito que se está a tornar viral na Internet.

Por Catarina Figueiredo | 16:03

Beyoncé foi a protagonista de um momento no mínimo insólito durante o concerto que realizou em Varsóvia, na Polónia, no decorrer da digressão On The Run II, no qual divide o palco com o marido e rapper Jay-Z.



A cantora, que atuava perante milhares de fãs eufóricos com a sua presença, ficou "presa" no palco voador no qual canta alguns dos seus maiores 'hits' sob o olhar atento da plateia. A norte-americana viu-se confrontada com a única possibilidade de descer com o auxílio de um escadote para descer ao patamar inferior.



Inicialmente, a mãe de Blue Ivy mostrou-se um pouco desconfortável com a única solução que lhe era apresentada, no entanto, acabou por descer com a ajuda dos seguranças. O momento ficou captado em vídeo por vários espetadores que se encontravam no estádio e as imagens estão a tornar-se virais na Internet.