Biden acusa Trump de estar mais preocupado com a sua reeleição do que com manifestações por George Flyod

O candidato democrata à Casa Branca, Joe Biden, acusa o Presidente Donald Trump de estar mais preocupado com a sua reeleição do que com as divisões provocadas pelas manifestações violentas nos EUA.

"Quando manifestantes pacíficos são afastados por ordem do Presidente, a partir da varanda da casa do povo, a Casa Branca, usando gás lacrimogéneo e granadas de fumo, para organizar uma operação de comunicação em frente a uma igreja, temos o direito de pensar que o Presidente está mais preocupado com o poder do que com princípios", deverá dizer hoje Biden, num discurso em Filadélfia, de acordo com trechos fornecidos aos jornalistas.

Biden considera que Trump "está mais interessado em servir as suas bases de apoio do que as necessidades daqueles de quem deveria cuidar", referindo-se à postura que o Presidente tem tido perante as manifestações que há uma semana se multiplicam por dezenas de cidades norte-americanas contra a morte de George Flyod, um afro-americano que morreu sob custódia policial, no dia 25, em Minneapolis.