Biden assina ordem executiva para garantir direitos reprodutivos às mulheres nos EUA

Joe Biden assinou esta sexta-feira uma ordem executiva presidencial com o objetivo de garantir a proteção dos direitos reprodutivos das mulheres nos EUA. O presidente norte-americano declarou, em conferência de imprensa após assinar o documento, que "enquanto for presidente, a proibição do aborto não passará", garantindo que irá vetar a decisão, após o Supremo Tribunal dos EUA ter revertido a decisão do caso Roe v. Wade, que servia de base ao direito constitucional ao aborto.

A ordem executiva, entre outras coisas, tem como objetivo salvaguardar a garantia de acesso a medicação para abortar, disponibilização de contraceção de emergência e proteção dos pacientes que recorram ao aborto.

Biden considerou que o Supremo dos EUA "mostrou claramente que não vai proteger os direitos das mulheres" e voltou a apelar aos norte-americanos para que elejam apoiantes do direito ao aborto nas eleições de novembro para o Congresso e para a Câmara dos representantes.

"Este tribunal praticamente desafiou as mulheres a irem votar e restaurar os direitos que lhes tiraram. Eles [os republicanos] não têm noção do poder das mulheres norte-americanas", declarou.