Joe Biden aterrou esta quarta-feira à noite no Reino Unido, no arranque de uma visita de oito dias à Europa para reparar os laços com os aliados do G7, da UE e da NATO após quatro tumultuosos anos de Donald Trump à frente da Casa Branca. O ponto alto da visita é a cimeira com o presidente russo, Vladimir Putin, na quarta-feira.









A agenda oficial da visita arranca esta quinta-feira com um encontro com o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson. Os dois líderes vão discutir o fortalecimento da ‘relação especial’ após a saída do Reino Unido da UE e a tensão causada pelo Brexit na Irlanda do Norte.

Segue-se, na sexta-feira e no fim de semana, a Cimeira do G7 na Cornualha, onde serão discutidas questões relacionadas com o clima, as trocas comerciais e a distribuição de vacinas contra a Covid-19 pelos países pobres. No domingo, Biden termina a sua estadia no Reino Unido com uma visita à rainha Isabel II.





O programa prossegue em Bruxelas, com a cimeira da NATO, na segunda-feira, e a Cimeira UE-EUA, na terça, ocasiões soberanas para Biden garantir aos aliados que podem voltar a confiar nos EUA após os estragos causados por Trump. Oportunidade ainda para os aliados reforçarem uma posição comum face à Rússia, antes do aguardado encontro de Biden com Putin, em Genebra, que se prevê tenso e sem grandes avanços diplomáticos.