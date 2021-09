Biden ordena revisão da desclassificação de documentos sobre ataques de 11 de setembro

Leia também 11 de setembro: 20 anos após o ataque aos EUA que abalou o mundo



Joe Biden, presidente dos Estados Unidos da América, ordenou esta sexta-feira revisões de potenciais desclassificações de documentos da investigação feita pelo FBI aos ataques de 11 de setembro de 2001."Quando concorri à presidência fiz um compromisso para garantir transparência quanto à desclassificação dos documentos do 11 de setembro", disse o Presidente americano num comunicado. "Com o aproximar do aniversário dos 20 anos desse dia trágico, estou a honrar esse compromisso", afirmou Biden, citado pela Reuters.No comunicado Biden pede que o procurador geral