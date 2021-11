Biden proíbe Presidente da Nicarágua e seus ministros de entrarem nos Estados Unidos

O Presidente norte-americano, Joe Biden, proibiu esta terça-feira de entrarem nos Estados Unidos o Presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, a mulher e vice-presidente, Rosario Murillo, e uma longa lista de ministros e responsáveis do país, por "atentados à democracia".

"A repressão e os abusos do Governo Ortega e daqueles que o apoiam obrigam os Estados Unidos a agir", afirmou Biden no texto divulgado após as contestadas eleições nicaraguenses de 07 de novembro que reconduziram Daniel Ortega no poder, para o quarto mandato consecutivo.

"Decidi que é do interesse dos Estados Unidos restringir e suspender a entrada nos Estados Unidos" dos "membros do Governo da Nicarágua, dirigido pelo presidente Daniel Ortega, incluindo a sua mulher e vice-presidente, Rosario Murillo", e todos aqueles que estão ligados a atos "que atentam contra instituições democráticas" do país, acrescentou.