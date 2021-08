União Europeia pede aos EUA que controlem aeroporto de Cabul o tempo que for necessário

A União Europeia solicitou esta terça-feira aos Estados Unidos que garantam a segurança do aeroporto internacional de Cabul "tanto tempo quanto for necessário" para completar a complexa operação de evacuação de cidadãos estrangeiros e afegãos que desejam sair do Afeganistão.

O apelo da UE foi feito durante a videoconferência de líderes do G7 e revelado pelo presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, numa conferência de imprensa conjunta com a presidente da Comissão Europeia, em Bruxelas, depois de ambos terem participado na reunião virtual organizada pelo primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, e que contou com a participação do Presidente norte-americano, Joe Biden.

Reiterando que a grande prioridade neste momento é garantir "a evacuação segura dos cidadãos da coligação, pessoal e famílias" e garantindo que "a UE e os seus Estados-membros não estão a poupar esforços" para evacuar os cidadãos comunitários e os afegãos que trabalharam com as delegações ocidentais, Charles Michel apontou que os líderes europeus abordaram esta questão com os seus "amigos norte-americanos", começando por sublinhar a importância de "garantir a segurança do aeroporto por tanto tempo quanto for necessário".