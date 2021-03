Bloqueio no Canal do Suez deverá durar semanas. Saiba como é que o incidente arrisca agravar a crise económica global

Milhões de euros em mercadoria de todo o tipo

O bloqueio deste canal pode provocar um agravamento da crise económica global porque vai impedir a passagem a navios de carga que transportam mercadorias essenciais para todo o mundo.



Estima-se que, por ano, passem neste canal 19 mil navios com milhões de toneladas de mercadoria que vai desde o petróleo, à alimentação, cimento, grãos ou cereais. A lista de produtos que por aqui passa é extensa. Esta quarta-feira já aguardavam passagem 40 navios de carga com alimentos básicos, desde grãos e cereais até aos chamados produtos "secos" como cimento, e 24 navios-tanque, de acordo com dados da consultoria Lloyd's List Intelligence. O congestionamento é já, inclusive, visto do espaço, em imagens inéditas.



O abastecimento de matérias-primas e mercadorias fica assim comprometido. Mesmo que os navios optem por um desvio, isso aumentará em pelo menos uma semana a duração da viagem.



Estamos a falar por isso de 7,6 mil milhões de euros em mercadorias que deveriam passar naquele estreito diariamente, de acordo com a Lloyd's List.



Cadeias de abastecimento comprometidas

Lars Jensen, analista da consultoria Sea Intelligence, avançou à BBC que o atraso na entrega das mercadorias provocará congestionamento dos principais portos na Europa.



O que é que isto implica? Que mal se consiga o desbloqueio criar-se-á outro problema com os portos europeus congestionados levando a que o fornecimento de mercadoria "de quase tudo o que se vê nas lojas" ficará afetado.



O preço do petróleo e as consequências nos combustíveis

A cada dia de bloqueio, é mais um dia sem que nenhuma mercadoria chegue aos destinos que lhe foram dados. Isso, se o incidente se prolongar, poderá ter efeito nos preços do petróleo "de forma mais duradoura", explicou Bjornar Tonhaugen, da Rystad, à agência AFP.



A possível escalada nos preços do petróleo desencadeará consequentemente um aumento dos preços dos combustíveis, mas não só. A falta de oferta dos produtos que estiverem retidos também poderá levar os comerciantes a aumentarem os preços.



De acordo com os dados da EIA (inventários de petróleo nos Estados Unidos), os fluxos totais de petróleo através do Canal de Suez e do oleoduto SUMED (construído no próprio Golfo de Suez) representaram cerca de 9% do petróleo mundial total comercializado por via marítima mar e 8% do gás natural liquefeito.

Para já, os preços mundiais do petróleo já subiram mais de 6% na quarta-feira após a suspensão do tráfego no canal. E outros produtos, como por exemplo, o tão falado papel higiénico?

O bloqueio provocará, inevitavelmente, a escassez dos produtos exportados de outros continentes e isso levará a um aumento dos preços.



Se o canal não for desobstruído nos próximos dias, os navios com alimetação, papel higiénico e outros produtos serão forçados a encontrar uma alternativa. Isso implica mais tempo de viagem, mais combustível gasto e por isso mais custos que acabarão por ser pagos pelos consumidores. O fornecimento de matéria-prima para a produção do papel higiénico está em risco. O Brasil é um dos maiores exportadores da celulose de fibra curta (utilizada na produção) no mundo, responsável por um terço das entregas. A Suzano é a empresa dedicada no fornecimento do recurso natural, sediada em São Paulo. O CEO da empresa, Walter Schalka, revelou, numa entrevista, que "todos os players sul-americanos que exportam via break bulk enfrentam esse risco", temendo um efeito "bola de neve" abrangente a várias empresas dedicada à exportação.



