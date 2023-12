Blue Origin com regresso bem-sucedido ao espaço um ano após um acidente

Uma cápsula da Blue Origin descolou esta terça-feira do Texas, um sucesso que marca o regresso ao espaço da empresa norte-americana fundada pelo bilionário Jeff Bezos, mais de um ano após um acidente.

Dez minutos após a descolagem, a cápsula da missão NS-24 -- sem passageiros, mas com equipamento científico -- pousou suavemente no deserto do oeste americano, segundo uma transmissão de vídeo em direto.

Este regresso ao espaço deverá permitir a retoma das operações de turismo espacial da Blue Origin, que já levou 31 'curiosos abastados' em viagens turísticas de 10 minutos, incluindo o próprio Jeff Bezos.