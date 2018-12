Bolo para celebrar aniversário de 1 ano mais parece outra coisa

Um dos convidados partilhou a imagem nas redes sociais.

15:10

Uma mulher decidiu festejar o primeiro aniversário da filha e convidar alguns amigos para o evento, onde optou por servir um bolo caseiro. A ideia da mãe era que a mesa tivesse um grande bolo cor de rosa com o formato do número 1 e com o nome da criança escrito à frente.

No entanto, o resultado final foi bem diferente da intenção: o bolo em formato de 1 acabou parecido com um pénis e a cobertura rosa ficou afinal com a cor bege, o que aumentou ainda mais a semelhança com o órgão sexual.

Os amigos que compareceram na festa da criança ficaram chocados ao ver o bolo parecido com um pénis e com o nome da bebé escrito. Um dos convidados decidiu partilhar a imagem do bolo na página do Instagram "Awkward Family Photos".

"Uma amiga fez este bolo para a primeira festa de anos da filha. Ninguém disse uma palavra", escreveu na mensagem que acompanha a foto.

Os cibernautas divertiram-se com a publicação e fizeram vários comentários a perguntar o que estaria a pensar a mulher ao usar o bolo na festa de anos da filha.

"Uma cor diferente de cobertura tinha feito toda diferença do mundo", afirmou um utilizador.

"Imagino como será o bolo de quando a criança fizer 10 anos", disse outra internauta.