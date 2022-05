Bolsonaro ataca DiCaprio e diz que ator devia ficar calado em relação à Amazónia

O presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, atacou esta terça-feira o ator Leonardo Dicaprio, muito ligado à defesa do ambiente, e afirmou que o artista devia ficar de boca fechada quando o assunto fosse a Amazónia. Repetindo uma das suas frases preferidas, Bolsonaro afirmou que o Brasil é “exemplo para o mundo” no que diz respeito à preservação ambiental.“Nós somos exemplo para o mundo na questão ambiental. Mas está lá o Dicaprio publicando uma fotografia de há 20 anos para criticar. O Dicaprio tem de saber que a própria presidente da OMC (Organização Mundial do Comércio), disse que sem o agronegócio brasileiro o mundo passa fome. Então, é bom o Dicaprio ficar de boca fechada, em vez de ficar falando besteira por aí”, disse o governante brasileiro em alusão a uma foto publicada pelo ator.A publicação do ator envolvia críticas à brutal desflorestação da Amazónia levada a cabo pelos grandes produtores agrícolas e pecuários que avançam sobre áreas verdes, até agora virgens, para criarem empreendimentos milionários à custa da queda de milhares de árvores.Em plena campanha para tentar a reeleição nas presidenciais de outubro, Jair Bolsonaro tem usado a Amazónia como bandeira, destacando progressos que atribui ao seu governo, mas que mais ninguém vê. O governante tem ainda apelando ao nacionalismo dos seus potenciais eleitores, dizendo que se não for reeleito, o Brasil pode perder a soberania sobre a floresta.“O nosso povo vai decidir se quer manter a nossa soberania sobre a Amazónia ou se quer ser governado por bandidos (referindo-se ao atual líder das sondagens, Lula da Silva) que servem interesses especiais estrangeiros”, disse Bolsonaro, mais uma vez atribuindo as críticas internacionais sobre a devastação da Amazónia a países que, segundo ele, querem apoderar-se da maior floresta tropical do mundo para ficarem com a sua riqueza.