Bolsonaro com quebra de apoio na corrida às Presidenciais de 2022

Uma sondagem Datafolha revelou que o antigo presidente Lula da Silva é favorito na corrida para as Presidenciais de 2022 e que venceria o atual presidente, Jair Bolsonaro, candidato à reeleição, se as eleições fossem hoje. Segundo o instituto, Lula venceria a primeira volta com 41% dos votos, contra 23% de Bolsonaro, e seria eleito na segunda com vantagem de 55% contra 32%.









Ainda segundo essa sondagem, Bolsonaro atravessa o pior momento na aprovação popular desde o início do mandato, em 1 de janeiro de 2019. O Datafolha avançou que apenas 24% dos brasileiros aprovam o presidente, que é reprovado por 45%, segundo pior desempenho dos presidentes da era democrática brasileira em igual período de mandato, só perdendo para Fernando Collor de Mello, que, em 1992, prestes a ser destituído por corrupção, era aprovado por 9% e reprovado por 68% da população.