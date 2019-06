Bolsonaro demite Ministro General que o filho atacava

O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, demitiu no final da tarde desta quinta-feira o ministro-chefe da Secretaria de Governo, general Carlos Alberto dos Santos Cruz.



Foi através das redes sociais que Carlos Bolsonaro veio pedir explicitamente ao pai para que demita o general





O general era um dos 'alvos' preferidos de Carlos Bolsonaro, filho do presidente, que já tinha pedido ao pai para demitir Carlos Alberto dos Santos, por não seguir a linha ultra-radical indicada pelo principal mentor do chefe de Estado, o astrólogo Olavo de Carvalho.

Olavo e Carlos Bolsonaro partilham uma estranha teoria da conspiração de que os militares, principalmente os que estão no governo, são uma ameaça para o presidente por não adotarem a mesma linha extremista e por, supostamente, estarem a conspirar para assumirem o poder.



Ao contrário de outros generais que também são ministros, Santos Cruz já tinha respondido às ofensas de Olavo de Carvalho e afirmou que este era desiquilibrado.

Carlos Bolsonaro também não ia de encontro às ideologias de Santos Cruz por este aconselhar Bolsonaro a ser mais moderado e cauteloso.



Com a demissão de Santos Cruz, passam a ser três os ministros demitidos por Jair Bolsonaro. Com apenas 45 dias no cargo, Bolsonaro despediu um dos maiores responsáveis pela sua eleição, Gustavo Bebianno, ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência e o ministro da Educação, o colombiano Ricardo Vélez Rodriguez, indicado por Olavo, após cometer erros absurdos no comando da pasta.