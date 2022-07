Bolsonaro cancela encontro com Marcelo Rebelo de Sousa em Brasília

O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, desmarcou uma reunião, assim como um almoço com o presidente Marcelo Rebelo de Sousa, que se desloca ao país 'irmão' já esta sexta-feira.De acordo com a CNN Brasil, o encontro, que deveria decorrer na próxima segunda-feira em Brasília, foi cancelado depois de Marcelo ter confirmado um encontro com Lula da Silva no próximo domingo, em São Paulo. Recorde-se que o ex-presidente brasileiro é o principal adversário de Bolsonaro nas eleições presidenciais brasileiras deste ano.Segundo o jornal Folha de S. Paulo, Bolsonaro ter-se-á mesmo 'irritado' com a agenda de Marcelo.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai viajar nesta sexta-feira para o Brasil, para uma visita com passagens pelo Rio de Janeiro, por São Paulo e Brasília, em que terá encontros com Lula, Temer e Bolsonaro.

O chefe de Estado partirá de Lisboa à noite para o Rio de Janeiro num voo especial da TAP para assinalar o centenário da travessia aérea do Atlântico Sul por Gago Coutinho e Sacadura Cabral.