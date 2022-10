Temendo perder votos de eleitores moderados na reta final da campanha para a segunda volta das Presidenciais do Brasil, o Presidente Jair Bolsonaro tentou esta segunda-feira distanciar-se do aliado Roberto Jefferson, que no domingo disparou e atirou granadas contra polícias que o foram prender. Dois agentes ficaram feridos e o ex-deputado só se rendeu após seis horas de cerco.









Ver comentários