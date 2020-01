Bolsonaro diz que não viu filme brasileiro candidato ao Óscar mas que é "uma porcaria"

O presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, considerou esta terça-feira "uma porcaria" o filme brasileiro "Democracia em Vertigem", da realizadora Petra Costa, selecionado pela academia de Hollywood para concorrer ao Óscar 2020 na categoria documentário. Bolsonaro fez a avaliação depreciativa apesar de ter dito que não viu nem pretende ver o filme, que documenta o tumultuado processo de impeachment que em 2016 levou à destituição da então presidente brasileira, Dilma Rousseff.

"Eu lá vou perder tempo com uma porcaria dessas?", respondeu Jair Bolsonaro ao ser questionado esta terça-feira à saída da residência oficial em Brasília se já tinha visto o filme de Petra, que horas antes tinha criticado nas suas redes sociais.

Ao saber que o filme tinha sido indicado pelos membros da academia norte-americana para disputar o Óscar de melhor documentário deste ano, Bolsonaro criticou a obra com palavras duras. Ele disse que o filme não tem nada de documentário e que é uma peça de ficção que só deve ser apreciada por aves de rapina, que só comem cadáveres e coisas podres.



"Ah!, não, Petra. Ficção?...", escreveu Bolsonaro, para depois vincar ainda mais a sua opinião negativa pelo filme que os especialistas de Hollywood escolheram como um dos melhores, a ponto de estar na disputa pelo Oscar:"Para quem gosta do que o urubu come, é um bom filme", rematou.