Bolsonaro internado arrisca operação para retirar parte do intestino

O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, internado de urgência na madrugada desta quarta-feira no Hospital das Forças Armadas, em Brasília, com fortes dores no abdómen, continuava esta tarde sob observação naquela unidade de saúde, e poderá ter de passar por uma cirurgia para retirar parte do intestino. A informação foi avançada por pessoas próximas ao chefe de Estado que falaram sob anonimato, já que a versão oficial, veiculada através de um curtíssimo comunicado da assessoria presidencial, é que Bolsonaro foi ao hospital por causa de uma crise de soluços, que realmente o incomoda há dias mas não foi a causa do internamento.

A necessidade de mais uma cirurgia ao intestino do presidente, que em 2018 recebeu uma facada no abdómen durante um ato da campanha para as presidenciais que o elegeram, não tinha sido confirmada nem pela presidência nem pelo hospital militar até às 13 e 30 locais, 17 e 30 em Lisboa. Mas a essa hora já voava de São Paulo para Brasília, chamado pelo presidente, o cirurgião gastroenterologista António Luiz Macedo, que em 2018 salvou a vida de Bolsonaro quando ele deu entrada nas urgências da Santa Casa de Misericórdia da cidade de Juiz de Fora, estado de Minas Gerais, logo após a facada, e depois disso já o operou outras vezes à mesma região.

De acordo com o pouco que se sabe, pois, como é hábito em questões da saúde de Bolsonaro, a assessoria de imprensa da presidência não fornece informações, os médicos do Hospital das Forças Armadas constataram uma inflamação intestinal no presidente, e a decisão de operar ou não vai caber a Macedo, após novos exames.

Bolsonaro chegou no final da madrugada ao hospital, acompanhado pelo médico que estava de plantão no Palácio da Alvorada, residência oficial da presidência em Brasília. O presidente chamou o médico devido a fortes dores na região abdominal, e o clínico, após exames preliminares, decidiu levá-lo para o hospital.

Em consequência da facada recebida em 2018, Jair Bolsonaro já se submeteu a quatro cirurgias no intestino, além de outros procedimentos na região abdominal. Meses atrás, o governante já tinha aventado a possibilidade de ter de se submeter a nova operação, pois uma hérnia na região operada começava a incomodá-lo, situação que pode ter-se agravado agora.