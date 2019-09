Bolsonaro passa hoje pela quarta cirurgia após atentado de há um ano

O presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, de 64 anos, vai submeter-se este domingo a uma nova cirurgia na região abdominal, gravemente afectada há um ano por um ataque de que foi vítima durante um acto da campanha eleitoral que o levou ao poder. É a quarta cirurgia a que Bolsonaro se submete desde 6 de Setembro de 2018, quando Adélio Bispo, um pastor evangélico ultra-radical, considerado inimputável pela justiça e preso num manicómio judiciário, tentou matá-lo durante um passeio do então candidato entre uma multidão de apoiantes na cidade de Juiz de Fora, estado de Minas Gerais.

A intervenção deste domingo é para correção de uma hérnia incisional surgida no mesmo local das operações anteriores. Segundo os médicos, o surgimento de hérnias desse tipo é comum em pessoas que passaram por várias cirurgias numa mesma região.

André Luiz Vasconcelos Macedo, o cirurgião que vai comandar a operação deste domingo e já operou Bolsonaro outras duas vezes, avançou a jornalistas que a intervenção deve demorar cerca de três horas. O procedimento cirúrgico vai ser realizado no Hospital Vila Nova Star, no bairro Itaím Bibi, na zona sul da cidade de São Paulo.

A hérnia formada sobre as cicatrizes das outras cirurgias na região do intestino de Bolsonaro não lhe provocava dores mas causava um desconforto considerável e o seu tamanho já permitia ser percebida sob a roupa. De acordo com a equipa médica, se tudo correr bem esta será a última intervenção cirúrgica a que o presidente brasileiro terá de se submeter por causa do atentado.

A 6 de Setembro do ano passado, a faca de grandes dimensões que Adélio Bispo usou perfurou violentamente o abdómen de Jair Bolsonaro, que era carregado nos ombros de apoiantes. A lâmina destruiu uma parte do intestino do então candidato e afetou igualmente outros órgãos daquela sensível região.

Operado de emergência por médicos do Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Juíz de Fora, onde chegou quase sem vida, Bolsonaro foi transferido no dia seguinte num avião-UTI para o Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo.

No Einstein, ele foi submetido desde então a outras duas cirurgias, a última das quais em fevereiro deste ano, bem como a diversos procedimentos menos evasivos. Tendo usado durante meses uma bolsa de colostomia, Jair Bolsonaro retirou-a na última intervenção e teve o trato intestinal reconstruído pelos médicos, tendo a hérnia que vai corrigir hoje surgido exatamente sobre a cicatriz dessa última intervenção.