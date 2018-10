Bolsonaro reage à vitória no Facebook prometendo "unir o país"

Candidato que venceu primeira volta das presidenciais acusa PT de "financiar ditaduras" e garante que não é ameaça à democracia.

Jair Bolsonaro festejou este domingo a vitória nas presidenciais do Brasil sem o convívio com os apoiantes. Depois do ataque de que foi alvo durante a campanha, o político usa as redes sociais em vez da rua para comunicar e assim aconteceu, com uma mensagem transmitida via Facebook.



Num discurso em tom inesperadamente cordial, o candidato da direita radical, que teve 46% dos votos, promete que quer unir o Brasil. Mas sempre diz que está "contra o sistema".



"Hoje elegemos Senadores e Deputados que defendem nossas bandeiras por todo o país. Dia 28 selaremos essa vitória no segundo turno, mesmo com todo o sistema trabalhando contra. Obrigado a todos pela confiança! Falta pouco para enfim mudarmos rumos do Brasil!"

Mas, no Twitter, Bolsonaro continua a campanha e atacou o PT, partido que suporta Fernando Haddad, o seu rival na segunda volta das eleições, marcada para 28 de Outubro:

"O Partido dos Trabalhadores financiou ditaduras via BNDES; anulou o legislativo no mensalão; tem tesoureiros, marketeiros e ex-presidente na cadeia por corrupção; quer acabar com a Lava Jato, além de controlar a mídia e internet. Se alguém ameaça a democracia, esse alguém é o PT!"

