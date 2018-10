Brasileiros reagem no Twitter à vitória de Bolsonaro

Memes e queixas de que o país será destruído pelo candidato estão a dominar a Internet.

Tá bom. O importante é que o Bolsonaro vem aí pra fazer o Brasil um país melhor pra todos. Bjosss — Gustavo #Bolsonaro17 (@guttokz) 7 de outubro de 2018

Meu sogro colocou "Bolsonaro presidente" na blusa dele do Brasil original minha sogra quase infartou kkkk — may (@MaysaSimas) 7 de outubro de 2018

Nordeste carregando o Brasil nas costas mais uma vez né mores? pic.twitter.com/RdRvb5w4wB — spaghetti (@stylflorzinha) 7 de outubro de 2018

Precisamos admitir que boa parte da população do brasil é racista, xenofóbica, fascista e odeia pobre mesmo. Principalmente a parte de odiar pobre. — Dill Pereira (@inDillgente) 7 de outubro de 2018

Parece que a bandeira do Brasil tá escrito "Desordem e Regresso". Nunca vi habitantes de um país que passou por uma ditadura há 50 anos votar de uma forma tão burra como essa! — tatiane (@taaticosta_) 7 de outubro de 2018

Bem Vindo ao Brasil 2018 pic.twitter.com/9w9eY5Oez9 — nataliakreuser #300k (@nataliakreuser) 7 de outubro de 2018

SE O BRASIL ENTRAR EM DITADURA DNV VOCÊS ME PAGAM. PQ NÓS QUE NÃO VOTAMOS COLOCAMOS NOSSO FUTURO NA MÃO DE VCS #ViraViraClR0 pic.twitter.com/2XEVXGQ8c4 — mih loves gy (@myjhoope) 7 de outubro de 2018

brasil vai virar chacota internacional vcs vão ver pic.twitter.com/qPwFK1I4fG — ´ (@_jhwon) 7 de outubro de 2018

São milhares os brasileiros que já começaram a reagir a uma possível vitória de Jair Bolsonaro nas presidenciais do Brasil de 2018. Os memes e as queixas dominam aquela rede social e há quem diga que já pensa em sair do país.Os resultados parciais indicam uma vitória do candidato que pode muito bem chegar aos 50%. Após apurados 72% dos votos, o candidato mais controverso destas presidenciais reunia 48,1% dos votos a seu favor."O Brasil está a envergonhar-me", "parabéns aos envolvidos para destruição do Brasil", "quero o meu Brasil de volta", são alguns dos milhares de comentários no Twitter.Uma das chaves para Bolsonaro não ter ganho à primeira volta veio da votação dos nove estados do Nordeste. Haddad venceu folgadamente em oito deles (Maranhão, Piauí, Rio Grande Sul, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Segipe e Bahia) e Ciro Gomes triunfou no Ceará, o que deixou Bolsonaro fora da maioria absoluta.Na mesma rede social há também quem apoie o candidato e afirme que Bolsonaro vai melhorar o Brasil.