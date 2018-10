Contagem parcial dos votos põe Bolsonaro muito perto de ganhar presidenciais à primeira volta

Sondagens dão vitória ao candidato da direita radical e põem Haddad na segunda volta das presidenciais brasileiras, mas votos reais dão-lhe vantagem maior.

Por José Carlos Marques, Marta Ferreira e Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 07.10.18

Bolsonaro supporters in Rio are celebrating outside his apartment with flags and fireworks even before results are out. pic.twitter.com/aWY24641de — Philip Reeves (@preeves106) October 7, 2018

As primeira projeções de voto divulgadas às 19h00 (23h00 em Lisboa) no Brasil dão Jair Bolsonaro, o polémico candidato da extrema direita, como vencedor da primeira volta das eleições presidenciais do Brasil. Os dados do IBOPE, citados pela Globo, dão 45% dos votos para Bolsonaro e 28% para Fernando Haddad, que, a confirmar-se, vai àNo entanto, a contagem real dos votos mostrou, quando estavam 53% dos votos apurados, que Bolsonaro podia mesmo chegar à maioria absoluta logo à primeira volta. Depois de apurados 86% dos votos, Bolsonaro seguia, pelas 00h05, com 47,6% dos votos, Haddad com 27,2% e Ciro Gomes 12,5%, avança a Globo. Os dados estão a ser revelados pelos media brasileiros a partir da informação do Supremo Tribunal Eleitoral, que é responsável pelos dados do voto eletrónico no Brasil.Certo é que Bolsonaro teve um votação bem à frente de Fernando Haddad, o candidato do PT de Lula da Silva. Confirmando-se que o candidato petista tenha conseguido forçar a segunda volta nas eleições, tem agora duas semanas para tentar evitar a eleição do candidato radical que tem dividido o Brasil. O candidato da esquerda vai tentar angariar os apoios dos candidatos derrotados no escrutínio, sendo que alguns deles já disseram que o fariam.Os números vêm confirmar o que as sondagens pré-eleitorais já vinham anunciando há várias semanas, com Bolsonaro a subir, semana após semana nos estudos.Haddad vai tentar que levar Bolsonaro a um debate entre os dois, depois de o candidato da direita ter falhado os debates entre os seis candidatos, alegando razões médicas. Bolsonaro foi esfaqueado durante a campanha eleitoral e fez a maior parte das suas iniciativas através das redes sociais.Ao serem conhecidos os priemeiros resultados, centenas de apoiantes juntaram-se junto à casa de Bolsonaro, no Rio de Janeiro.

Jair Bolsonaro conquistou 56% dos votos dos brasileiros que votaram, este domingo, em Lisboa. Os números são avançados à TSF, pela jornalista Juliana Miranda, que obteve os números junto do Consulado-Geral do Brasil em Lisboa. Segundo os dados oficiais "o candidato do PSL ganhou com 56% dos votos em Lisboa".

O candidato da extrema direita também venceu nos consulados do Brasil no Porto e em Faro, segundo informações recolhidas pela Lusa.

"Quase 60% dos votos, mais concretamente 59,80%, em Faro foram para o candidato Jair Bolsonaro", disse à Lusa o representante diplomático responsável pelo ato eleitoral no consulado de Faro, salientando que a afluência às urnas foi "fraca", com apenas 22% dos eleitores inscritos.

Em declarações à Lusa, fonte consular explicou que a afluência foi maior durante o período da manhã, tendo à tarde havido alguns fluxos maiores de eleitores de acordo com os horários das chegadas dos comboios a Faro.



Dilma perde eleição para Senadora



Números ainda preliminares das votações para governador de estado e para senador mostram que candidatos apoiados por Jair Bolsonaro tiveram uma votação surpreendente em todas as regiões do Brasil. Já o PT de Fernando Haddad, de acordo com números provisórios conhecidos no final da noite deste domingo, sofreu perdas significativas, deixando de eleger até nomes históricos, como a ex-presidente Dilma Rousseff, que era candidata a senadora, e o senador Lindberg Farias, do Rio de Janeiro, que era o líder do partido no Senado enão conseguiu a reeleição.