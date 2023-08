Bolsonaro recebeu dinheiro da venda de presentes

A Polícia Federal do Brasil acusou o ex-Presidente Jair Bolsonaro de ser o beneficiário final da venda ilegal de presentes oficiais oferecidos ao Brasil e dos quais ele se apropriou ao deixar o Governo.



"Os valores obtidos com essas vendas eram convertidos em dinheiro em espécie e ingressavam no património pessoal do ex-Presidente da República, por meio de pessoas interpostas e sem utilizar o sistema bancário formal, com o objetivo de ocultar a origem, a localização e a propriedade desses valores", afirma a investigação, com base na qual o Supremo Tribunal autorizou na semana passada as buscas a várias pessoas do círculo próximo de Bolsonaro.









