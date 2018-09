Bolsonaro recupera no Hospital mas já não faz mais campanha

Candidato às eleições presidenciais do Brasil foi esfaqueado em ação de campanha em Minas Gerais.

17:33

Deram uma facada no @jairbolsonaro ...

Pra onde essa nação tá indo? Que falta de Educação é essa?

Falta de respeito! Não é por que não votam no cara, que devem fazer isso! pic.twitter.com/O6lenv9HWD — Jair - ???? (@JairSiqueira) September 6, 2018

Jair Bolsonaro mantem-se este sábado em estado considerado grave, mas estável, após ter sido esfaqueado numa ação de campanha em Minas Gerais . O candidato às presidenciais de 7 de outubro está a ser alimentado por via intravenosa e já se consegue sentar, mas ainda está muito debilitado.Um dos filhos do político de extrema direita diz que Bolsonaro, que aparece com favorito para ganhar a primeira volta das eleições, garante que este já não vai fazer mais campanha de rua até ao escrutínio, marcado para 7 de outubro.O jornal Estadão ouviu médicos especialistas que garantem que o político precisará de "pelo menos dois meses" para recuperar da ciruriga a que foi sujeiro, após ser golpeado na barriga. Bolsonaro sofreu lesões em vários órgãos. Foi operado num hospital de São Paulo, onde permanece internado.