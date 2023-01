Bolsonaro tem 30 dias para deixar os EUA se não fizer alteração do visto

Jair Bolsonaro, foi internado, esta segunda-feira, no hospital AdventHealthe Celebration, na Flórida, depois de sentir fortes dores abdominais.



deixar de estar envolvido em assuntos oficiais em nome do seu governo, compete a esse titular do visto abandonar os EUA ou solicitar uma alteração do estatuto de imigração no prazo de 30 dias".

O ex-Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, terá que deixar os EUA, país no qual está internado , até 30 de janeiro, caso contrário será deportado se não fizer a alteração do visto até à data imposta.O porta-voz do departamento de Estado dos EUA, Ned Price, revelou esta segunda-feira que "se um indivíduo não tem bases para entrar nos Estados Unidos, esse indivíduo está sujeito a ser removido pelo Departamento de Segurança Interna".De acordo com o site brasileiro G1, acredita-se que Bolsonaro tenha entrado no país, dois dias antes do mandato terminar a um de janeiro, com o visto A, e segundo Price se o titular "